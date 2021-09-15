慰勞疫情期間第一線醫護人員辛勞，台南市麻豆區農會15日贈送佳里奇美醫院100盒全台9大產區文旦，由院長周偉倪代表接受，感謝麻豆農會對醫院的支持及鼓勵。

麻豆農會總幹事孫慈敏上午與常務監事余貞治、推廣部主任李坤益親自將文旦送往醫院；孫慈敏表示，這一年多來，對於冒著被感染風險的前線醫護人員，或是辛勞接送的後勤工作人員，全國民眾看在眼裡都相當感激及感佩。

孫慈敏是台灣文旦大聯盟總召集人，去年大聯盟推出新北八里、宜蘭冬山、花蓮瑞穗、花蓮玉溪、台東東河、雲林斗六、苗栗西湖、台南下營、台南麻豆等9大產區文旦限量禮盒，一次就可吃遍全台各地的文旦，結果大受好評，今年繼續推出。

麻豆農會特別保留100箱送佳里奇美醫院，另外也會贈送50箱給麻豆新樓醫院，讓醫護相關人員於工作之餘，品嘗各地文旦柚不同滋味，紓解壓力、放鬆心情。

佳里奇美醫護人員看到特別的文旦禮盒，都感到十分開心。院長周偉倪說，疫情期間醫院日夜戰戰兢兢守護地方民眾健康，獲得民眾的肯定及鼓勵，他也再三感謝麻豆農會，並呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心的規定，共同平安度過此次疫情。