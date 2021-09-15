市議員周永鴻抨擊說，勞工局日前為外送員舉辦館健康促進體驗課程，卻透過平台未經由工會通知外送員。（市議員周永鴻服務處提供）

台中市勞動檢查處本周為外送員舉辦「健康促進體驗課程」，但台中市外送平台服務產業工會指出，勞工局沒有提供給外送產業或職業工會活動資訊，反而有提供活動資訊給兩大外送平台，請平台協助宣傳。市議員周永鴻與產業工會理事長李建明要求勞工局針對新興產業應加強輔導工會，並多提供各式資源。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明說，台中市勞檢處本周舉辦三場「健康促進體驗課程」，請來講師教外送員舒緩筋骨的健身操與保健技巧。但針對外送員舉辦的活動，勞工局沒有告知外送產業工會，反而提供資訊給Foodpanda和Ubereat兩大外送平台，請平台幫忙宣傳。

他在平台App收件匣看到活動推廣時有些錯愕，因為勞工局竟是只透過資方，而沒有告知工會活動訊息。

周永鴻表示，勞工局為外送員規劃系列活動立意良好，但沒有找外送員產業和職業工會合作，甚至沒有告知資訊很奇怪。工會是勞工集合爭取權益的團體，而勞工局為增進勞工權益，更應該加強與新興產業工會合作，並提供各種資源輔導工會。

周永鴻與李建明要求勞工局，應加強與外送產業工會合作，提升外送員權益。