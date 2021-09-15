大陸女星秦嵐演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅的富察皇后，不只讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐也以此打開在台灣的知名度，秦嵐近年陸續交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》等作品，親民的秦嵐樂於在網上分享大小事，她今（15日）就曬出玩仙女棒美照，而近日適逢廈門疫情爆發，秦嵐也不忘在發文中報平安。

照片中，秦嵐身穿格紋低胸連身褲，她隨興地放下一頭長髮現身露台，童心未泯的秦嵐，開心露燦笑揮舞仙女棒，在一系列美照中，秦嵐還隱約放送好身材，她正面辣秀低胸，一轉側身還放送白皙美背，秦嵐不只身材纖瘦、前凸後翹的S曲線相當吸睛，完全看不出她是42歲的熟女，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

秦嵐不只辣穿低胸，轉身還露美背，畫面絕美。（圖／取材自秦嵐微博）

保養有術的秦嵐，是著名的美魔女代表。（圖／本報系資料照片）

由於福建近期陸續有新冠肺炎確診的本土病例，莆田、泉州、廈門相繼出現疫情，讓當地疫情拉緊報，而人在廈門的秦嵐曬美照同時，也不忘發文報平安：「我很好 廈門很好 請放心呀」，網友則紛紛留言：「照顧好自己 注意防護 這次換我們來說注意安全」、「就知道你會讓我們放心的」、「小仙女玩仙女棒 姐姐要注意安全呀」。

其實，秦嵐不只美照吸睛，就連她日常的健身照也超養眼，秦嵐對自我飲食和運動都有嚴格要求，她日前就曬出瑜珈墊拉筋照，讓秦嵐的身材曲線全都露，她蠻腰、腹部零贅肉，手臂和長腿更是超纖細，秦嵐完美身材曲線看不出已42歲。

秦嵐完全沒贅肉，好身材超不科學。（圖／取材自秦嵐微博）

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