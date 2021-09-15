中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.281％、創13個月新高，為連續七個月上揚，且較8月標售時的0.266％，增加1.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因短期資金相對不寬鬆，加上中秋連假及季底資金需求的效應。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，吸引1348.5億元資金搶標，投標倍數僅1.69倍，低於長期平均2倍以上的水準，結果得標加權平均利率上揚至0.281％，位在市場預估區間0.275～0.285％的上緣，得標比率續居高，約近六成的59.33％。

銀行資金調度主管認為，雖然目前市場整體資金過剩結構並未改變，但時序漸進入第三季底，加上台股企業仍在發放現金股利，及接下來的中秋節4天連假，均使得短期資金需求增加，分配相對不平均的結構延續，反應在資金進場投標2年期定存單的態度仍顯保守，結果得標利率續揚，符和市場預期。