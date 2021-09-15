狗跟人類一樣，上了年紀後，行動也會變得不便。美國紐約有民眾在路邊發現，一名老翁看完病後，準備開車載愛犬回家，由於寵物年齡也很大，因此走路速度並不快，為了讓愛犬能順利上車，年邁的老翁便在後面推牠，畫面感動不少人。

YouTube頻道「ViralHog」近日上傳一段影片，指紐約一名民眾2020年9月出門時，在奧查德帕克小鎮（Orchard Park）路邊看到一名老翁，當時老翁疑似剛看完醫生，準備開車載愛犬回家，而牠的狗年事已高，行動非常不便，因此老翁便在後車箱加裝斜坡，讓愛犬更容易爬上車。

影片中可見，老翁歲數也很大，動作同樣非常緩慢，看著愛犬慢慢走上車，期間還一度爬不上去，老翁便趕緊在後面幫忙拉，用手撐起狗的體重，愛犬才順利上車，並躺進舒適睡墊，這一段影片感動不少人，上傳4天就累積51萬觀看次數。

不少網友表示「一起變老的夥伴，他們給彼此繼續活下去的理由」、「這段畫面讓我想起我祖母養的2隻狗，當時我的祖母臨終前，說想看她的愛犬，所以我就偷偷帶狗進醫院，期間雖然差點被抓，不過真的很值得」、「我的愛犬約13至15歲，感覺就像這樣子，牠又老又虛弱，走路變得非常慢，甚至看不清楚了，但牠仍像孩子一樣」。

根據《維克醫生碎碎念》在官網指出，狗年紀大了，身體進入退化階段後，也可能罹患失智症，俗稱老狗症候群，不僅會出現活動力降低的狀況，甚至會喪失學習力與方向感，還可能不認得人，因此與主人的關係變差，除此之外，也會出現退化性關節炎的問題，因此主人更需要花時間陪伴老狗，不僅要依牠們的身體狀況，進行食物的調整，也要定期帶寵物做健康檢查。