史上最經典科幻鉅作《機動戰士鋼彈劇場版》系列，在推出將近40年期間，即將首度登上台灣大銀幕，滿足影迷們期盼已久心情，並提供最炫最新的觀影體驗，尤其首集《機動戰士鋼彈劇場版》是故事是大家認識鋼彈的開始，影迷們不僅可以重溫舊夢，而對於鋼彈有興趣深入認識的觀眾們，也可以藉由這次難得的機會，認識這個紅遍全世界的科幻經典。

《機動戰士鋼彈》自1979年起動畫開播，該系列40年期間已發展了許多部不同世界觀的作品，從原點「宇宙世紀」至 90 年代的「G、W、X」平成3部作，再到新世代的SEED、00、鐵血孤兒，各個世代皆有不同的擁護者。近期除了在串流平台上映，也傳出好萊塢決定要製作真人版電影，由曾打造《環太平洋》的傳奇影業與日本日昇動畫公司共同開發，近期消息連連，也令許多粉絲瘋狂敲碗希望能與經典之作在大銀幕相見，片商聽到熱情影迷們的心聲，花了足足1年多的時間談到版權，將全系列由「機動鋼彈教父」富野由悠季親自執導的《機動戰士鋼彈劇場版》系列作品引進台灣。

《機動戰士鋼彈劇場版》系列在1981至1982年間以電視版為基礎重新剪輯，加上新製作的影像片段並且更動部分故事，10月1日率先上映《機動戰士鋼彈劇場版》，接著於12月3日上映《機動戰士鋼彈劇場版 II 哀戰士篇》，以及《機動戰士鋼彈劇場版 III 宇宙相逢篇》、《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》，其中系列第4部《機動戰士鋼彈逆襲的夏亞》更要推出4DX版本，全新科技觀影體驗，全台威秀影城獨家播映。