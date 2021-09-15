墨西哥一位州檢察長表示，持槍歹徒今天闖入中部聖路易波多西州一間飯店所綁架的22名外國人，其中多為古巴與海地人，當局皆已營救出。

路透社報導，槍手在洗劫馬特瓦拉（Matehuala）Sol y Luna飯店時，還綁架16名墨西哥人。馬特瓦拉位於聖路易波多西州（San Luis Potosi）首府聖路易波多西以北約195公里。

州檢察長賈沙（Arturo Garza Herrera）發表聲明說，墨西哥人比較早獲釋，其他外國人則是在馬特瓦拉和聖路易波多西之間的公路旁偏僻地區獲當局營救。

這些外國人被送到聖路易波多西，在當地取得食物和醫療協助。檢察長辦公室並未提供救援細節，也沒有說明是否有任何外國人受傷。

檢察長辦公室在聲明中說，大多數獲救的外國人是海地人和古巴人，稍早有報導稱部分是委內瑞拉人，遭綁人質中有3名未成年和1名孕婦。

賈沙說：「我將通知移民機構以利他們參與，因為我們不知道這些人的移民身分為何。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1100915