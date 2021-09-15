苗栗縣通霄鎮公所疑似爆發涉貪案件，苗栗地檢署指揮廉政署廉政官多人，前往通霄鎮公所搜查，查扣多項文書資料，檢廉並約談鎮長陳漢志及多名公所官員，清查方向疑與鎮公所經手處理太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案收受回扣有關，檢方偵訊後，已針對陳漢志及另2名官員向法院聲請羈押。