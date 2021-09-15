疑辦理光電專區涉貪 通霄鎮長陳漢志與2官員遭聲押 15:082021/09/15 中時新聞網 戴志揚 、中時、 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑辦理光電專區涉貪，通霄鎮長陳漢志與2官員遭聲押。(謝明俊翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣通霄鎮公所疑似爆發涉貪案件，苗栗地檢署指揮廉政署廉政官多人，前往通霄鎮公所搜查，查扣多項文書資料，檢廉並約談鎮長陳漢志及多名公所官員，清查方向疑與鎮公所經手處理太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案收受回扣有關，檢方偵訊後，已針對陳漢志及另2名官員向法院聲請羈押。 被摸胸嬌喊「人工的比較硬」女公務員告上司性騷結局大逆轉 醉男自備繩索與按摩棒硬上應召女 想模仿謎片大戰慘了 #苗栗通霄 #通霄鎮長 #太陽能光電專區 #陳漢志 #太陽能光電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港支聯會7成員涉違國安法案還押 下月再審 14:522021/09/10 兩岸 印尼密電風波 蘇嘉全、蘇震清被控誣告獲不起訴確定 21:012021/09/09 社會 高雄里長勾結不肖業者傾倒廢棄物 司機及廠商遭羈押禁見 09:522021/09/09 社會 宣布投入罷免後 顏寬恒臉書這篇文網路聲量大勝陳柏惟 22:402021/09/11 政治 永順艦長開愛之船 遭調職候查 04:102021/09/08 政治要聞 陸生周泓旭遭境管4年 聲請釋憲被不受理 17:402021/09/10 社會 中油高煉廠材料研發專區 都市計畫說明會 14:332021/09/15 區域情報-高雄 網友罵陳時中這句挨告遭判拘役3天 前藍委看到吐2字 18:022021/09/08 政治 十年一覺人間夢─我與人間副刊的因緣 04:102021/09/13 藝文副刊 三總牙醫兼差涉詐領百萬健保 法院裁准聲押禁見 17:232021/09/08 社會 萬安44號演習 清水警製8種語言影片宣導 12:362021/09/12 社會 三總牙醫診所兼職涉詐健保百萬 遭北檢聲押 07:462021/09/08 社會 通霄鎮公所遭廉政署搜索 鎮長及多名官員遭約談 13:242021/09/15 社會 社會熱門新聞 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 通霄鎮公所遭廉政署搜索 鎮長及多名官員遭約談 - 社會 正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬影片曝光 - 社會 驚險影片曝！彰濱工業區太陽能發電竄火舌 監控4小時剪斷供電線路 - 社會 年收入都破200萬 女問嫁「包租公or竹科工程師？」 網一面倒選他 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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