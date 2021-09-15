行政院「振興五倍券加碼再升級」官網啟動記者會｜2021.09.15

振興五倍券將於9月22日起開放登記預約及數位綁定，10月8日起領取使用。行政院政務委員唐鳳規畫「一站式」的登記平台，只要到「5000.gov.tw」網站，除能選擇紙本或數位券登記外，還可以一次完成8種加碼券抽籤登記，唐鳳今（15）日下午率相關部會舉行記者會，示範及說明預約登記方式。

行政院振興五倍券官網上線。（圖／摘自五倍券官網）

官網左方的「5000振興五倍券」的粉色區塊，除有「預定與查詢」外，另有信用卡、電子票證、行動支付、紙本券等區塊；而有關8大部會的加碼方案，也各自設有專區，點選後就可看到包括發放對象及數量、使用期間、使用範圍等資訊。

唐鳳說明振興五倍券數位綁定方式一。（中時新聞網直播畫面）

唐鳳說明振興五倍券數位綁定方式二。（中時新聞網直播畫面）

此外，網站還提供信用卡優惠、行動支付、電子票證等相關優惠方案；也詳細說明各平台紙本券的預定及領取時間。

因應疫情衝擊，為刺激內需市場消費，行政院規畫振興五倍券及各部會加碼券，五倍券預計起22日起開放數位綁訂，紙本預約則是25日起，10月8日起開放使用，期限至明年4月30日。

各部會也加碼推出8類加碼券，除好食券免抽籤，前400萬名綁定數位五倍券者，即可領取外，其餘包括Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券等，都有名額限制，須登記抽籤；將於10月11日至11月5日共4周進行抽籤，唐鳳表示，抽籤順序從面額大到小，登記後都會自動抽，不需每周重新登記，中籤會以簡訊通知，一周內每人最多可中一種，4周則可抽中4種券。唐鳳也說，如果有很想要抽中的券，建議登記勾選時可以選自己想要的券就好，不一定要全部都勾。