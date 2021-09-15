校園接種BNT將在9月23日開打，各縣市近期回收學生接種意願書，台北市教育局統計9成以上家長同意接種，但台中市考量許多家長仍在猶豫，決定延至16日回收意願書。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前收到教育單位的回報，要打的意願比例都蠻高的，這兩天就會有完整的報告。

陳時中表示，有人講說是不是台中市施打意願低，其實這很多的因素，我想不要做這樣的一個猜測，結果出來就很明確，那最多是兩天。

另外，新北市政府宣布校園接種疫苗後，全校採線上授課2天，其他縣市暫不跟進。陳時中表示，這個是地方政府決定，也和教育單位有關，只要學習上沒有造成妨害，當然他們可以做最適當的安排。

至於第八輪AZ疫苗今天開打，陳時中表示，由於昨（14日）未有大規模施打，接種人次僅1萬3927，目前全國疫苗人口涵蓋率48.79％，劑次人口比53.32％。

截至目前為止，國內累計接種1250萬4662劑，其中AZ接種799萬1608劑、莫德納接種379萬3887劑，高端接種71萬9167劑。