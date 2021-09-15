苗栗縣警察之友會新任理事長由保來得公司總經理朱秋龍（右）接任。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警察之友會理事長歐瑞生2屆任期屆滿，9月14日召開會員大會並改選新理事長，結果由知名企業保來得公司總經理朱秋龍當選，保來得是目前國際級重要車用軸承零件、固態燃料電池生產商，在日、美、中國大陸等6國都設有工廠，包括德國雙B轎車都大量使用保來得生產軸承等零件，縣長徐耀昌到場參加新舊理事長交接，樂見新理事長繼續支持警察。

苗栗縣警察之友會理事長歐瑞生，經營羣益企業，專門經營各式保溫、保冷維修工程，在任2年期間與警友會團隊先後購買密錄器、防割手套等執勤裝備，提升員警執勤的安全性。另外，縣警局破獲重大槍彈、毒品案時，更自掏腰包頒發破案獎勵金，慰勉員警破案的辛勞，獲得全警局上下推崇，為苗栗縣警察同仁最堅實的後盾。

歐瑞生理事長任期在今年屆滿，因此，警察之友會於9月14日召集全體理事開會完成理事長改選，新任理事長由保來得公司總經理朱秋龍當選，隨後並舉行新舊任理事長交接，縣長徐耀昌親臨會場祝賀，期勉新任理事長繼續作為警政推展最堅強的後盾，並感謝卸任歐瑞生理事長在任期間的付出與貢獻。

新任理事長朱秋龍，為人熱心公益長期支持警察工作不遺餘力，任竹南警友辦事處主任20餘年，積極協助推動各項警政工作，此次榮膺縣警友會理事長實至名歸，在歐理事長建立的基礎上及朱理事長的帶領下，苗栗縣警友會一定能更健全、更茁壯。