大陸房產巨頭恒大集團的債務危機引發全球市場關注。消息人士透露，大陸住建部本周告知中國恒大主要債權銀行，恒大將暫停支付9月20日周一到期的貸款的利息。
香港信報15日援引外媒報導稱，消息人士表示，大陸住建部本周與部分商業銀行召開會議，通知上述安排。目前恒大集團仍在就貸款展期等安排與債權行協商。
消息傳出後，港股上市的中國恒大15日午後股價繼續下行，跌逾4％。恒大地產債券跌幅擴大，「19恒大01」跌超18％，「20恒大02」跌超21％，盤中臨時停牌。「20恒大01」跌13％。中國恒大2025年到期8.75％美元債每1美元下跌1.1美分，報26.2美分。
報導稱，深陷流動性危機的大陸房地產業巨頭恒大集團，在「金九銀十」的房產銷售高峰期，跌落谷底，集團14日上午曾經公告9月份房產銷售將大幅下滑，並對集團現金流及流動性造成巨大壓力。該消息重擊市場情緒，當日恒大系股價暴跌，其中恒大汽車更重挫24.66％，並拖累香港恒指收盤大跌逾300點。
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