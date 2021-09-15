全國規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體領域學生競賽「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」近日圓滿閉幕，陽明交通大學共有4隊入選評審團大獎，勇奪應用組及設計組3座金獎、設計組銅獎及最佳創意獎，為本屆的大贏家。

科技部長吳政忠致詞時表示，感謝旺宏教育基金會董事長吳敏求20多年來長期耕耘，盡心為台灣培養頂尖科技人才，半導體能成為台灣的護國神山，IC扮演非常重要的角色，面對萬物聯網的時代，食醫住行育樂皆離不開IC，也為台灣創造未來發展的大好機會。

吳敏求則表示，今年是旺宏教育基金會成立20周年，感謝產官學研界的共同支持，讓金矽獎成為公平、公正、公開的獎項，政府也可透過金矽獎的平台，了解年輕科技人才的實力。

4年前他開始推動memory centric的概念，相信這是未來的趨勢，很高興看到入圍隊伍中，已有兩件相關作品，這代表台灣教授願意帶領同學們嘗試不同的挑戰，相信旺宏金矽獎對台灣科技發展有很重要的貢獻，因為人才的培育是促使科技持續推進的重要因素。

奪下應用組金獎的陽明交通大學蕭安泰、劉俊賢、方鈺傑、柯立之同學，其作品為「CMOS 單光子雪崩二極體陣列抑制環境雜訊抗干擾之主動式光達系統」，突破過去解決自駕車防撞使用相機造成光源不足及鄰車雷達相互干擾的問題，作品利用車用光達系統的「近紅外線」建置光發射器和光子接收元件，再經由電腦透過光束來回時間差計算車輛與外在物體的距離，可提升自駕車行車的安全性。

同樣研究自駕車安全性的蔣靜雯、梁嘉仁、李佑荃以及來自印度的沙畢瑞，作品「適用於毫米波W頻段具高解析度與多用戶抗干擾之雷達系統」也獲得設計組金獎。

另，拿下設計組金獎的高郁詠、林書永、黃飛及羅愉鈞帶來的作品「具有溫度補償快速導通技術的積體化氮化鎵矽基板閘極驅動器和氮化鎵開關以提升可靠度」，透過目前市場上日漸受到矚目的第3代半導體材料—氮化鎵高電子遷移率電晶體結構，突破傳統使用矽製程功率轉換器的操作頻率與效能，改良現有的充電器電阻開關晶片，可達成體積小、功率高、損耗少的目的，以符合消費性充電器、數據中心、5G、電動車等應用市場的需求，這件作品同時也獲得設計組最佳創意獎的殊榮。

旺宏基金會指出，旺宏金矽獎今年不受疫情影響持續舉辦，初賽及決賽皆採視訊方式進行評選，也是金矽獎舉辦21年來首次採取線上評審。本屆計有33所大專院校、255支隊伍報名，共計近千位師生熱情投入競賽，更有來自菲律賓及印度的學生參與，顯見國際學生也積極參與金矽獎。