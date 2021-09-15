國際間Delta變異株疫情嚴峻，近日高雄港又傳出貨輪船員染疫，市長林右昌今日特別前往基隆港區視察防疫流程及作為，確保邊境能準確落實防疫，嚴防境外變種病毒入侵，保障國人健康安全。

視察時，先是由基隆港務分公司總經理高傳凱、航港局主任秘書余建勳分別針對防疫管理進行說明。林右昌聽取簡報後表示，基隆港身為台灣重要商港，每天都有來自世界各國的商船，若沒有確實落實邊境防疫管理，將會成為很大的破口，但自疫情爆發以來，皆守得很好，要感謝所有在第一線邊境管理的港埠防疫人員。

林右昌也特別叮囑，必須落實進出港區、登離船人員造冊，並確實進行相關檢疫措施。港區各機關與業者間也必須隨時保持橫向聯繫，落實防疫指引，以高規格的措施及最嚴謹的態度因應，包括引水人員、舷邊補給作業的防疫作為等。

他說，這次視察主要是想要了解客輪及貨輪人員進出管制作為，也看到相關單位通力合作，落實港區防疫工作，不過大家還是要提高警覺，尤其現在Delta病毒肆虐，邊境管制需要特別注意。

針對日前高雄港船員染疫事件，航港局主任秘書余建勳說，目前已建立完善的作業流程，除了高雄港之外，包括基隆在內的各港口都會落實SOP並提高警覺，與港務公司、基隆市政府及中央流行疫情指揮中心通力合作，落實各項防疫指引，杜絕病毒入侵。

此外，林右昌也關心港埠第一線作業人員第二劑疫苗施打情形，並表示將會向中央反映，希望盡快提高港埠作業人員第二劑疫苗施打率，為港埠作業人員建構更好的防護力。