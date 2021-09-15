國內300萬人施打第一劑莫德納後，遲遲等不到第二劑，疫情指揮官陳時中表示，排程上應該是有疫苗會進來，但要等確定才會再向大家報告，同時也掛保證，現在打過第一劑莫德納者，都能打到第二劑，「不用太過擔憂」。

針對有民眾擔心，高端啟動混打莫德納疫苗，是否代表部分打完第一劑莫德納的民眾打不到第二劑？陳時中今（15）日於記者會上回應，現在只要打過第一劑莫德納者，都能打得到第二劑，目前疫苗政策就是這樣安排，盼民眾不用太過擔心。

陳時中接著說，因為AZ開打的時間比較早，現階段先啟動AZ第二劑接種，這周過後開始會遇到接種莫德納第二劑的壓力，因此只要莫德納疫苗一進來，就先開放打第二劑；BNT疫苗目前則以施打第一劑規劃為主。至於高端部分，因仿單規定4周後要打第二劑，因此會將剩下的疫苗給第二劑使用。

另外，外界也好奇近期是否會有莫德納進貨消息？陳時中則說，排程上應該是會有疫苗進來，等確定會再跟大家報告。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。