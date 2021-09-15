陳姓男子隔天早上又偷偷把機車騎回原處放。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市高姓男子11日晚間將機車停放在下營區慶福宮廟前，因鑰匙忘記拔取而遭竊，原來是陳姓男子貪圖方便騎走，雖然隔日一早就騎回原處，但還是被警方依竊盜罪嫌送台南地檢署偵辦。

台南市麻豆警分局茅港派出所表示，11日晚間22時左右59歲高男匆忙至派出所報案，稱其停放於慶福宮前的摩托車不見了，可能是鑰匙忘記拔而遭竊。警方立即請線上警力進行攔截圍捕，並調閱監視器，發現摩托車半小時前被一名徒步前來的男子騎走，隨後便不知去向。

麻豆分局員警隔日前往現場勘查時，發現摩托車已被放置回原地，再次調閱監視器，發現嫌疑人日早上6時30分左右將機車騎回原地後徒步離去。員警經查訪店家，得知嫌疑人應為56歲陳男，14日通知其到案說明並製作筆錄。

據了解，住官田區的陳男11日晚至慶福宮附近店家用餐，回家時忘記自己摩托車放在哪邊，貪圖方便騎別人的車回家，雖然隔天一大早就騎回去放，但其行為仍涉及偷竊罪。

麻豆分局分局長許敏能表示，拿走他人物品後，雖未據為己有，但該行為仍可能觸犯刑法竊盜罪，警方查獲後仍會依規定製作筆錄，並依竊盜罪之罪嫌函送法辦，民眾千萬不要貪圖一時方便而誤觸法網。