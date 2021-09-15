新北市今天無新增本土確診個案，新北市長侯友宜下午宣布，明天開始餐廳、美食街、超商、市場、夜市恢復內用，但仍維持相關防疫歸定，另公有場館、室外運動據點、圖書館、大眾溫泉池也都開放，不過新北室內50人與室外100人的強化二級警戒仍然維持，醫院與長照機構仍禁止探親，面對疫情不可輕忽。

侯友宜說，這次Delta來襲，看來疫情持續穩定當中，慢慢往好方向走，提醒大家穩定中更要小心翼翼不可輕忽。

侯友宜說，明天16日開始，恢復餐飲業內用，但防疫規定一定要嚴格落實，尤其中秋節來臨，餐飲業者不可掉以輕心，嚴格做好防疫相關規定，會加強稽查。

侯友宜也說，公有場館也逐漸恢復，運動中心、運動據點、學校以外的游泳池、室外棒壘球、網球、溜冰、足球、田徑等地點開放，藝文場館、觀光旅遊、圖書館、博物館、溫泉大眾池開放。

但侯友宜強調，新北強化二級警戒會持續，人流管制與醫院長照機構仍禁止探親，會視疫情發展檢討。