香港星島網15日報導，香港泛民主派支聯會26名反對派人士遭港府指控，於去年「舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪」，其中支聯會副主席何俊仁、立法會前議員梁國雄及朱凱迪等12人上周全部認罪，香港區域法院法官15日宣判：何俊仁、陳皓桓、尹兆堅各判監禁10個月；郭永健、趙恩來判監禁8個月；何秀蘭、梁國雄、朱凱迪、楊森各判監禁6個月；張文光、麥海華、梁國華獲判緩刑。

星島網報導，何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄和楊森早前已因「818」、「831」、「101」及「1020」4案被判監禁，基於整體量刑原則，本案刑期同期執行：何俊仁3案共囚18個月、陳皓桓3案共囚18個月、何秀蘭4案共囚14個月、梁國雄4案共囚22個月、楊森3案共囚14個月。

港媒報導，何俊仁等12名被告本月9日`當庭承認「明知而參與未經批准集結罪」。另外，何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華還承認「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」。

至於26名被告中的其餘被告，黎智英、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍，早前表示不會認罪，定於11月1日開庭；羅冠聰及張昆陽早前缺席，法庭已發出通緝；黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴則早前分別承認一項「明知而參與未經批准集結罪」，被判監禁4至10個月不等。