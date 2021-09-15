本土疫情趨緩，今天本土確診個案＋1，且幼兒園群聚沒有再新增個案，但面對Delta病毒，感染科權威黃立民建議，應該拉長檢疫天數或增加採檢次數，否則類似群聚會一再重演，指揮官陳時中今天回應，沒有證據顯示潛伏期更長，但會在解隔離時加嚴來做。至於明年春節國人是否有望出國？他說「我們抱著期待」。

本土疫情漸歇，加上國人疫苗覆蓋率逐漸提高，今年初陳時中曾提到明年春節國人可望出國。對此，陳時中今天表示，那是今年初的時候的期待，但經過社區傳播，機會就降低了，「不過，我們還是抱著這樣的期待。」

對於邊境是否加嚴，陳時中說，目前幾乎進來的Delta都是境外移入，相對各國來說台灣的邊境管理還是嚴格，要確實去執行檢疫規範，應該就可以把病毒控制在一定範圍，除非潛伏期更長再來考慮，但目前沒有證據顯示潛伏期更長，只能看見，帶菌、帶病毒的時間更長，不過他說，這點，會在解除隔離時規範會更嚴格來做。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，解除隔離相關辦法，弱勢確診病例九月三日已經有公佈，無論境外移入病例定序出來是delta或是本土驗出，發病後十天症狀緩解退燒，且經過兩套pCR陰性，且搭配去醫院負壓隔離病房入住，避免在社區、防疫旅館或集中檢疫所檢疫隔離不足情況。

若是入境旅客，則一律視為Delta病毒對待，就是隔離十四天，入境時候的唾液篩檢，跟居家快篩。