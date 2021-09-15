藝人宥勝結婚6年，婚後育有1子1女，常在臉書分享育兒心得的他，昨（14日）突然發文表示「身為老二，是不是真的很容易被父母忽略？」甚至還喊話所有父母「要多多陪陪老二」，引起網友一陣討論。

宥勝在臉書曬岀抱著兒子的照片，表示住進小木屋一個多禮拜，生活上最大的改變，居然是女兒蕾蕾上小學後，因為常跑到同學家玩，反倒讓夫妻倆多岀很多和兒子獨處的時間，也明顯感受到兒子更容易撒嬌，這才察覺到兒子從出生到現在，很少擁有可以獨佔父母的時光，因此這段時間也容許他的依偎耍賴，坦言得多把握還願意賴在身上的年紀，但不禁疑惑「身為老二，是不是真的很容易被父母忽略？」

對此，網友也各持不同意見，紛紛留言：「老二出生後，時不時覺得虧欠陪伴，再加上老大醋味嚴重，讓我心裏常兩難」、「通常老二是最孤單但也是最懂事的」、「我們家老大太強勢，老二太乖了，常常不小心忽略他的存在」、「我們家反而是老大被忽略！ 因為太獨立了！什麼都能自己來」、「我們家老二很幸福，因為跟姐姐差了12歲，一家人都寵」。

宥勝一家四口近來定居台中清水，選擇用迷你屋方式居住，沒想到公開分享新生活後，竟讓住處成了觀光景點，對此，他表示希望所有人能把他們一家人當成「澳洲企鵝」，彼此有點距離的話，即便知道正在偷窺與被窺，至少那股心照不宣的浪漫，能持續留到永遠，至於蕾媽坦言遠遠拍照還能接受，但探頭探腦就真的會生氣。