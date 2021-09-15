海山分局義刑中隊長謝明煌、新城藥品總經理陳泰宏共同捐贈海山分局快篩試劑。（王揚傑攝）

海山分局長李忠萍回贈義刑中隊長謝明煌、新城藥品總經理陳泰宏感謝狀。（王揚傑攝）

鑑於國內出現Delta變種病毒，新北市板橋區傳出幼兒園及社區群聚感染，為維護第一線防疫及治安的員警健康與安全，海山警分局義刑中隊長謝明煌攜手新城藥品股份有限公司總經理陳泰宏，今（15）日共同捐贈200劑家用新冠病毒抗原快篩檢測組，提供海山分局員警防疫所需，由海山分局長李忠萍代表接受，並回贈感謝狀。

新城藥品總經理陳泰宏表示，新北市近來有Delta病毒群聚案件，可善用居家快篩試劑避免家戶傳染以杜絕隱形傳播鏈。百快家用新冠病毒抗原快篩檢測組是第一支在韓國食衛署正式完全核准的醫療器材，針對Delta等各種變種病毒有效檢測準確率高達9成3以上，15分鐘內即可判讀檢測結果。

義刑中隊長謝明煌同時是新北市西藥商公會理事長，他表示，警察治安、防疫兩頭奔波，期盼用實際行動支持前線員警執勤安全，協助同仁保護自己也保護他人。

李忠萍表示，近來Delta變種病毒肆虐，為擴大篩檢防堵疫情，特別感謝義刑中隊長謝明煌及新城藥品無私奉獻，善心提供居家快篩試劑，讓同仁能定期自我篩檢，隨時掌握身體狀況，防疫物資優將先配發前線執勤同仁。