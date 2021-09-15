成功大學今天宣布啟動快篩站。(曹婷婷攝)

受疫情影響，全台大學境外生人數大幅縮水，成功大學往年約1500名境外生，今年僅800人，9日起第1名學生入境，截至目前僅34人入境。成功大學今天開學，雖前2周均採全面線上授課，但學生陸續返校，校方今天也啟動自助快篩站，提供教職員工生預約，約15分鐘就能得知結果。

成大校長蘇慧貞、副校長李俊璋等人今天宣布啟用快篩站，成大醫學院院長沈延盛表示，快篩站用意是鼓勵教職員工生預約快篩，快篩站提供可觀看影片及自助快篩，約15分鐘即可完成並得知結果，篩檢結果上傳APP即可。

李俊璋表示，成大7000名新生今天均已完成PCR檢測，自助快篩站則開放教職員生預約使用，校方也已購入1萬2500劑快篩試劑。校長蘇慧貞說，防疫需要大家共同參與，成大快篩站成立，以服務為出發，科學防疫，守護校園。

成大針對境外生防疫也啟動「14＋7」防疫標準，根據中央流行疫情指揮中心規定，境外生入境後14天必須集中檢疫，之後7天為自主健康管理，但成大採高標要求，7天仍須維持居家檢疫，學生不可隨意外出，且即使結束檢疫，仍需快篩陰性才可入校。