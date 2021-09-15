台灣大學今(15)日舉辦首度線上開學典禮，校長管中閔(左)率主管與學生代表自拍。(台大提供/李侑珊台北傳真)

台灣大學今(15)日舉辦首度線上開學典禮，代表致詞的馬來西亞僑生姚淑恩坦言，疫情讓她的返鄉之路遙遙無期，「好久沒回家，現在是真的想家了，不是靠視訊聊天就能解決的那種想念」；校長管中閔則說，疫情讓開學後的校園生活將不同以往，「大家都得準備以新的態度，迎接新的校園生活，以及新時代隨時帶給我們的挑戰。」

「今年是非常特殊的一年」，管中閔在致詞時表示，去年新冠疫情雖已爆發，仍可維持實體開學典禮，但近日疫情突然更緊張，只好改採完全線上舉行。

除了疫情影響校園生活，管中閔也提到大一新生會遭遇的學習情況。管中閔說，大學是「轉大人」的關鍵階段，同學們成為大一新鮮人，當中必然有人興奮和期待，也有人會感到惶恐。根據教務處過去兩年新生調查顯示，每年約有4成上下的同學自覺生涯方向並不明確。因此過去兩年間，學校開始討論「未來大學」方案。

管中閔指出，在「未來大學」方案當中，校方分析目前體制影響學習的核心問題，也探討心目中未來大學的樣貌，並於去年底發表了「未來大學白皮書」，確立「以學習者為中心的開放式大學」的改變目標。校內行政單位隨後根據白皮書的建議，著手擬定行動方案，其中一些新措施這學期就要付諸實行。

管中閔提到，在未來，同學們不僅可以更具彈性的方式決定學習方向，也可遵循主修和輔修規定，在同一學院不同科系中學習領域專長，或者跨院選擇各種領域專長，然後以「院學士」或「校學士」的資格畢業。這些設計，是希望同學們能不受傳統框架所束縛，拓展學習的光譜，適才適性發展。

代表致詞學生、台大生物產業傳播大四僑生姚淑恩提到，來台就學4年，完全習慣台灣的氣候與飲食習慣，不過疫情讓她已很久沒有返鄉，「當時從沒有想過我會在這裡經歷一場全球性的傳染病，好久沒回家，現在是真的想家了，不是靠視訊聊天就能解決的那種想念。」