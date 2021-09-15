看上印尼鎳礦資源豐富，韓國LG能源解決方案(LGES)結盟現代汽車，已開始在當地建立一座耗資11億美元的工廠，並將為電動車生產電池。

印尼政府15日表示，這是東南亞首家專於生產電動車電池的工廠，同時也會全力配合提供鎳原料在生產時使用。因為，物產豐隆的印尼是全球最大鎳產國。若在未來3到4年管理得宜，印尼將成為以鎳為主要材料的生產國，例如電池產品等。

這個位於印尼爪哇的11億美元電池廠，其實只是LG集團與印尼於2020年底所簽署的98億美元電動車電池合作備忘錄中，其中一項投資案。

由韓國LG化學百分之百持有的LGES指出，將會使用最新技術來製造電池，預計會安裝在現代汽車與起亞未來所生產的各類型電動車上。

據悉，印尼這座韓資電池工廠將於2023上半年落成，2024上半年可望開始量產。至於全面投產後，每年可生產電力規模達10 GWh的 NCMA(鎳鈷錳鋁)鋰離子電池。同時，可為至少15萬輛電動車提供電力，未來也將逐步把產能再提升3倍左右。

除了車用電池外，現代汽車與LGES也將在印尼，共同合作電動車與充電相關設施組裝項目。

現代汽車表示，透過這次投資發展，印尼將成功發展電動車產業生態圈。同時，印尼日後成為東南亞電動車樞紐中心，也指日可待。