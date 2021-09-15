大陸知名女星劉亦菲，因出眾的外貌與清新的氣質而受到海內外粉絲的喜愛，加上全身上下都散發出的空靈仙氣，讓她因此有了「神仙姊姊」的封號。一名喜愛她的女粉絲為了變得跟她一樣，年僅19歲時就砸下百萬整形，甚至還為了她改名，而近日她也PO出近況，再度引發網友討論。

根據《今日新聞》的報導，來自大陸山東省一名富家千金，從小就十分喜愛女星劉亦菲，加上本身與劉亦菲一樣從小就學習鋼琴、舞蹈等各種才藝，讓她在19歲時就決定動刀，將自己整成劉亦菲，甚至不惜將名字也改為「李奕霏」。而當時的整形醫生表示，由於李奕霏的外貌本來就不差，也與劉亦菲有幾分相似，因此只需要將眼睛變大、縮小鼻子，便能達到60%的相似度，因此李奕霏當年便砸下百萬接受手術，並陸續在臉上注入玻尿酸以及紋眉，讓自己看起來更完美，也在網路上引起討論。

李奕霏本身外貌便與劉亦菲有幾分相似。（圖／微博@李奕霏）

整形成功後，李奕霏還迷上了選美比賽，頂著與劉亦菲十分神似的甜美臉蛋，在各大選美比賽中獲得不錯的成績，後來還在「尋找伊婉明星臉」的全國總決賽中贏得冠軍，使她知名度大開，廠商的合作邀約與代言接踵而來，讓她搖身一變成為半個明星。

李奕霏整形後因亮麗的外貌受到矚目，陸續接下不少代言，成為半個女明星。（圖／微博@李奕霏）

如今5年過去，現年24歲的李奕霏近日在微博上一連PO出多張照片，表示「愛情不適生活得全部，學習才是」慶祝自己順利完成在澳洲研究所的學業。只見照片中，她穿著桃心V領亮片禮服搭配學士帽，大方展現傲人的上圍曲線與凹凸有致的好身材，而臉蛋也依舊美艷亮麗，網友看到照片卻忍不住歪樓「最美畢業生」、「喜歡那顆痣」、「那顆痣真亮」、「胸有大痣」。