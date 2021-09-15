「中台灣區域治理平台」7縣巿首長會議15日登場，正式啟動7城騎跡，一共推出七縣市20條自行車道路線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「中台灣區域治理平台」7縣巿首長會議15日登場，正式啟動7城騎跡，一共推出七縣市20條自行車道路線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「中台灣區域治理平台」7縣巿首長會議15日登場，除一起簽署聯合防疫共同守護中台灣合作聲明外，並正式啟動7城騎跡，一共推出七縣市20條自行車道路線，7縣市首長代表疾呼呼籲中央大量購買疫苗，讓全國鄉親疫苗覆蓋率如果達到8成以上，對於提振中部地區經濟、觀光事業會有很大的幫助。

王惠美表示，中台灣區域治理平台已經邁入第3年，解決許多問題，有一次農產價格崩盤，打電話跟縣市首長聯絡後，馬上獲得加強訂購做為小學營養午餐食材，達到平衡物價的作用，令她感觸很深，這也是平台緊急協助的功能，許多議題也是藉由平台去處理，物資都是互通有無，7縣市才能在疫情期間平平安安。

王惠美也推薦彰化3條自行車道路線，「溪湖埤頭自行車道」可沿著溪湖糖廠觀光五分車鐵道，與小火車不期而遇並結伴同行，還能欣賞鄉村的大片農田景緻；「長青自行車道」依坡度分為普通級與挑戰級兩段路線，沿途有贊天宮、清水岩等知名景點，還可欣賞四季更迭的果園景色；「三鐵跑水自行車道」沿線經過台灣獼猴保護區、八堡圳源頭等景點，是具有三鐵（高鐵、台鐵、鐵馬）與跑水特色的自行車路線，更是著名的鐵道追風路線，非常適合全家一起來騎單車遊彰化。

王惠美說，彰化有山有水有田園，有獨一無二的玻璃廟與芳苑海牛無形資產，歡迎大家來走走，並多多來彰化使用台灣PAY來做五倍券消費，本次有許多大獎。

這次推薦20條自行車路線，除了彰化縣，還有新竹縣的「頭前溪南岸經典自行車道、峨眉自行車道、關西田園自行車路」；苗栗縣的「苗栗勇闖山海(綠光海風自行車道及台三線自行車道)、竹南綠光海風自行車道」；臺中市的「清水自行車、潭雅神綠園道、后豐自行車道」；南投縣的「中興新村自行車道、埔里環鎮自行車、集集綠色隧道、日月潭自行車道(環潭自行車道及水里自行車道)」；雲林縣的「〈與神同行〉騎福朝Bike、〈真愛密碼〉1799幸福公路、〈顏思齊開台400年〉金水164鐵馬尋寶騎」及嘉義市的「嘉油鐵馬道、嘉義市環市自行車道」。

彰化縣政府表示，活動自2021年9月16日至10月31日止，只要在合作店家或景點蒐集5個集章QR-CODE即完成一條自行車路線任務，前100名完成一條彰化自行車任務活動的朋友們即可獲得精美禮品，各縣市均有100名參加獎，另外完成2條、5條、8條，即可參加三重抽獎，獎品包含極速公路車2台、美利達自行車4台、手套10組、運動水壺80組、全家200禮卷20組，總獎項計816份，歡迎7縣市踏青，騎單車欣賞海景山林，開啟單車微旅行。請詳可上彰化縣縣旅遊資訊網站查詢或「愛玩彰化」FB粉絲專頁。