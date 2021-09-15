中鋼開出10月份和第四季內銷盤價，呈現平高盤走勢，其中月盤部份，除電磁鋼片每公噸調漲500元外，其餘熱軋、冷軋及鍍鋅產品等都維持平盤，季盤部份除了低碳棒線平盤外，其它各項規格產品每公噸調漲500～1500元，平均漲幅1.32％。

中鋼一一○年九月十五日召開一一○年十月份及第四季內銷鋼品盤價會議，會中決議：

全球經濟成長依然強勁，國際主要預測機構預估今年全球GDP成長率達5.4~6.0%，而美、中、歐、印度等國連袂推動大型基礎建設方案，奠定全球鋼材需求榮景基石。行政院通過「國際商港未來發展及建設計畫」，預估將帶動3200億元公、民營投資，加上台商回流及科技業擴廠引領廠辦建案不斷釋出，國內投資與消費力道穩健上揚。

受惠全球經濟穩定復甦，台灣進出口強力擴張，財政部公布8月份出口395.5億美元、進口360.8億美元，雙雙再創歷年單月新高，連14紅，製造業生產動能無虞；主計總處8月上修台灣今年經濟成長率至5.88%，創11年來新高，加上10月份政府推出5倍券振興經濟，有助國內消費需求回溫，惟全球Delta變種病毒風險環伺，IMF示警各國經濟恐呈不均衡復甦。

受各國環保減碳政策及鋼廠歲修等影響，鋼鐵供給面持續緊俏，中國大陸配合明年2月北京冬奧舉辦，同時厲行碳達峰及碳中和政策，嚴控粗鋼產量，下半年減產總目標達6000萬噸，搭配十四五計劃啟動內外雙循環策略，並取消鋼材出口退稅等「保供穩價」措施，抑制鋼材出口優先供應內需。今年9月起，美歐亞主力鋼廠步入歲修高峰，其中，大陸鋼鐵重鎮唐山地區近一半的高爐將進行檢修；美國多家鋼廠啟動計畫性高爐及產線歲修；韓國鋼廠多達5條熱軋產線停機檢修；日本製鐵則進行產能整頓改革，今年關停3座高爐，全球鋼鐵供應吃緊現象持續擴大。

美國鋼價迭創新高，當地熱軋流通價格突破2100美元/公噸、冷軋逼近2400美元/公噸，另預期歐盟、美國將於今年11月前就232鋼鋁關稅改以配額方式實施，有利歐洲鋼材銷美，可望進一步推升歐洲鋼價。日本製鐵與豐田汽車「集購價格」終於達成協議，下半年度(2021.10~2022.03)鋼材每公噸調漲2萬日圓（182美元），漲幅達10年來之最，將連動家電、建築及造船等終端用鋼產業採購價格。近期鐵礦價格雖有所回落，但國際強冶金煤受中國對澳煤禁令，以及蒙古疫情阻礙煤礦供應影響，大幅上漲至350美元/公噸以上，創下10年來新高。此外，各項煉鋼副原料如電解錳、合金鐵等供應短缺且成本不斷攀升，整體原料成本仍處高檔，加上運費高漲，支撐國際鋼價穩健運行。

在全球碳中和的大趨勢下，主要先進國家已積極推動碳權交易機制並研擬課徵碳稅、碳費計畫，預告全球「高鋼價時代」儼然成形。本公司已委託研究機構著手進行碳足跡盤查及碳管理分析，另針對極端氣候及ESG課題，更領先布局綠能產業及投資先進環保技術，期盼攜手下游共同提升鋼鐵產業價值鏈，深化我國鋼鐵業經營根基。

時序邁入第四季鋼鐵傳統旺季，原預期終端需求可持續增溫，然部分地區如東南亞市場受疫情衝擊，加以全球物流嚴重受阻，導致下游產銷動能趨緩，需求可能遞延釋出。本公司秉持一貫「穩健、衡平、合宜」訂價原則，分別考量各項月、季盤產品的市場供需及價格水平，兼顧原料成本、匯率走勢，適度接軌國際行情，決議十月份及第四季全產品基價平均調幅為1.32%，月盤與季盤產品基價調幅詳下表。本公司期透過此次盤價溫和調整，提振下游接單動能，蓄積國內用鋼產業轉型升級能量，並結合產官學研各界資源，共同面對全球碳中和趨勢下的變革與挑戰。