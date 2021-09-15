大陸A股15日收跌，滬指收報3656.22點，跌0.17％，成交額人民幣（下同）6042億元。深成指收報14536.31點，跌0.61％，成交額7504億元。滬深兩市成交連續第41個交易日破兆元。

另外，創業板指收報3200.40點，跌1.12％，成交額2604億元。科創50指數收報1384.52點，跌0.87％，成交額435億元。

新浪財經報導，當日類股表現上，風電股逆勢掀漲停潮，金雷股份、雙一科技、節能風電、金風科技等近20股漲停，太陽能類股也大幅走強，易成新能、東旭藍天、明陽智能等十餘股漲停。鈦白粉受漲價影響全天強勢，油氣股再度走強，中國石油盤中漲超7％，此外氟化工、磷化工、鹽湖提鋰等表現強勢。

以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至A股收盤淨流入逾64億元；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨買入逾21億元。主要行業ETF漲跌不一，碳中和龍頭ETF漲1.27％，有色金屬ETF漲0.85％；消費ETF跌1.74％，醫藥衛生ETF跌1.52％。

期貨市場方面，15日大陸商品期貨收盤，錳矽主力合約漲停，續創歷史新高。PP、塑膠等漲超5％，SS、鄭煤等漲超4％，鄭醇、棕櫚等漲逾2％，原油、紅棗等漲超1％，瀝青、燃油等小幅上漲；鐵礦、生豬、玻璃等跌超2％，螺紋、熱卷等跌超1％，純鹼、焦炭等小幅下跌。