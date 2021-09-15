台灣大推出一系列iPhone 13系列購機優惠活動，將自17日晚上8點起，包括實體、網路門市與電商myfone購物、momo購物網等全通路開放預購，24日正式開賣。到台灣大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，僅需預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3000元momo幣。此外，本月30日前在台灣大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

台灣大表示，在myfone購物預購iPhone 13系列，即可參加抽獎，有機會獲得AirPods Pro、130元電子禮券等好禮，再享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機享33折優惠。9月30日前於myfone購物活動頁消費滿6600元並完成登記，還可再抽Apple Watch 6。為了滿足果粉每年換新機的期待，myfone購物也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門，以iPhone 12 Pro Max 512GB版為例，最高可拿回3萬5970元，10月31日前完成舊機回收並換購iPhone 13系列新機，可再享最高3000元myfone購物折價券與電子禮券回饋。