民眾違停遭開單 貼網嗆警討拍不成反打臉。

北市黃姓民眾，今年上午10時許，在大同區鄭州路143巷口、塔城街24巷違規停車，員警勸導後，黃男繞一圈又回到原地，員警見狀要求出示證件，黃男因而不滿，持手機錄影，並將影片公布在爆廢公社「警察好棒棒」，反遭網友酸「警察本來就很棒，不需要你觸法示範！」

警方表示，黃姓民眾繞行後又回原處違規停車，員警接獲報案到場，依《道路交通管理處罰條例》第55條1項2款，在交叉路口十公尺內臨時停車，對駕駛人開出紅單，依規定可處300元以上、600元以下罰鍰。警局呼籲，違規停車向來是警方執法重點，將持續加強取締，提醒駕駛人注意停車安全，避免影響其他用路人。

黃男在「爆廢公社公開版上」留言「警察好棒棒」，但下方留言網友沒有人支持他，反而酸「討拍不成反打臉」、「違規還這麼大聲」、「被開單還拖人下水」、「把車牌遮起來，以後你家人坐車才不會丟臉」、「沒錢就不要亂」，4小時不到留言已經接近2000條，都是支持警察嚴正執法。