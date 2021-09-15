隨著疫情趨緩，太魯閣國家公園內各遊憩區陸續降載開放，遊客明顯增多，卻發現「人猴衝突」事件也增多，日前在天祥遊憩區出現獼猴搶食及抓傷遊客事件，太管處今天提醒民眾與猴子共好新四不：不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露，避免人猴衝突及改變獼猴生態習性。

一般野生台灣獼猴「遠遠看到人就跑掉」，但太魯閣國家公園內的台灣獼猴，疑因民眾長期餵食，長期以來改變獼猴食物鏈，導致獼猴對人類的警戒心逐漸消失，把餵食視為食物的來源，甚至出現攻擊行為，去搶奪遊客手上的物品。

太管處說，獼猴身上可能帶有狂犬病、皰疹B病毒感染症等病毒，若被帶原的獼猴抓傷或咬傷，有感染風險。而且餵食，恐導致獼猴覓食能力降低，增加幼猴死亡率，公猴甚至出現挑釁行與焦慮反應，損害健康、壽命與繁殖率。

太管處園區台灣獼猴數量不少，從低海拔到中高海拔都有，呼籲遊客遵從4不，不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露。（王志偉攝）

太管處園區台灣獼猴數量不少，從低海拔到中高海拔都有，尤其天祥遊憩區因有餐廳、遊客人數也多，不時可見台灣獼猴討食，有遊客為了拍照「離猴子近一點」，直接拿出香蕉、蘋果、麵包等食物放在地上，導致獼猴「聞香而來」，一路追著討食。

太管處呼籲遊客遵守規則「遠遠看就好」，不要靠太近，以免遭猴子攻擊，更不要餵食，可依照國家公園內餵食野生動物罰款3000元，最近疫情降溫，遊客增多，太管處也將考慮加強巡邏，防止人猴衝突。