第10屆「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」，將於9月18日到24日在台北市網球中心點燃戰火，這是全國青少年網球賽最高等級的A級賽事，最具網球天賦的青少年選手們齊聚一堂，進行為期一周的頂尖對決。

為了促進青少年網球發展，美傑仕OPI盃已經連續4年在最高規格的台北市網球中心舉行，吸引台灣一線青少年好手參賽，去年分別在女單14歲、16歲組封后的朱秝亞及林芳安，今年更上一層樓，將以頭號種子身份，挑戰16歲、18歲組后冠。

林芳安過去兩年在OPI盃勇奪「雙料冠軍」，今年不僅目標鎖定單打衛冕，雙打也將和新搭檔鄭筑云攜手出擊，挑戰高難度的「雙料3連霸」；18歲男單頭號種子楊凱翔，本屆除將挑戰球王衛冕外，更要力拼美傑仕OPI盃3連霸，各路實力堅強的選手齊聚揮灑青春，預計將帶來一系列緊湊刺激又振奮人心的賽事。

10年來，OPI盃全國青少年網球錦標賽作為國內最具指標性的青少年網球賽事，已有超過6千位青少年選手參與過，許多台灣網壇明日之星，包含現任台灣網球單打二哥吳東霖、許育修、台灣「小鋼炮」梁恩碩、曾俊欣、楊亞依，以及葛藍喬安娜等職業好手，都曾在美傑仕OPI盃奪下冠軍。