邁入第六屆的屏東電影節，今年以屏東好好為主題，找來知名導演魏德聖擔任活動大使，從全台131件作品中徵選出10組優秀隊伍進入最後決賽，預訂10月中完成影片拍攝，一同爭奪首獎60萬獎金。

執導賣座電影《海角七號》的魏德聖，把屏東視為福地，強調基於過去拍片經驗，深刻感受到屏東在地的熱情與美好，對屏東很有感情，在地人文景觀也很有魅力，非常值得大家來取景拍片。

屏東縣長潘孟安則說，為鼓勵參賽者駐地拍攝展現原創與完整性，除了入圍隊伍每組10萬元製作經費外，也舉辦「監製工作坊」與「一對一面談」說明會，讓參賽者與來自不同領域、實務經驗豐富的專業電影工作者互動，切磋出各隊伍創作的最大值。

也期望結合全台年輕電影人的創意及文化識別力，運用鏡頭、記錄在地特色與人文風情，同時挖掘屏東的美好。

作為台灣電影推廣至國際影展重要推手的林方詡，擔任此次評審團召集人，她說，此次作品涉獵範圍廣泛，從長輩失智、詐騙等題材，鮮活的呈現屏東特色，且完成度高，對入選決賽團隊都給予高度評價。

從事電影動作特技指導的楊志龍，小時在屏東長大，首次嘗試撰寫劇本《猴東梅偵探社》，描述2名從小到大的朋友，在一次偵探委託案中和解，片中藉由他們一起成長的過程，呈現承載著屏東的新與舊。

10組團隊預計在10月中完成作品拍攝，屆時屏縣府將辦理首映及3場次的下鄉放映，並開放網路票選，邀請民眾相揪一起看電影，也投票給喜歡的團隊。