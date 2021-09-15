民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，昨天也是聯合國大會開議，台灣人的健康權益，也不應該被忽視，因此，聯合國及周邊組織，不應該因為對岸的政治壓力，把台灣排除在外。

總統表示，面對艱難的外交處境，她也要特別肯定第一線外交人員的努力。「美國的蕭美琴大使跟她的團隊、在日本的謝長廷大使跟他的團隊、在德國的謝志偉大使跟他的團隊，都是我們優秀的駐外外交人員」。

總統致詞時指出，星期五立法院就要開議，這個會期有五大預算案要處理，行政院也有優先法案要推動。隨著疫情受到控制，後續振興五倍券就要上路。各項政策的推動，需要黨公職同仁齊心努力，「也要拜託大家，該說明的要努力說明，該辯護的也要全力辯護，展現執政黨的責任和能力」。

總統說，昨天也是聯合國大會開議，過去一年多來，跟理念相近的國家，分享防疫物資和經驗，一起努力對抗疫情。台灣是有能力為世界做出更多貢獻，台灣人的健康權益，也不應該被忽視。期待有更多國家能夠站出來，支持台灣有意義地參與國際社會。

總統說，在這波防疫作戰中，無論在外交戰場、還是爭取疫苗的過程中，他們全力以赴的成果，相信國人有目共睹。請大家務必做他們的堅強後盾，給在前線奮戰的同志更多的支持和肯定。

她說，昨天日本宣布，將提供台灣第五批AZ疫苗50萬劑。加上這批後，日本援贈台灣的疫苗，將達到390萬劑。要在此表達感謝，也提醒能打疫苗的民眾，盡快登記施打。

總統表示，這週六開始就是中秋節連假，要提醒大家，目前疫情雖然受到控制，但絕對絕對不能鬆懈。連假期間，還請大家務必要遵守指揮中心的指引，在這裡預祝大家中秋節快樂，謝謝。

此外，依據9月9日「2021年全代會工作小組」第一次會議決議，考量疫情二級警戒將延長至9月20日，全國疫情尚未明朗，為遵照相關防疫措施規定，建議第十九屆第二次全國黨員代表大會延後召開。今日中常會通過同意延期召開全代會，確切召開日期則視後續疫情狀況再行決定。