5大電信預購資訊。（製圖／陳友齡）

蘋果iPhone 13新機今（15日）正式亮相，預計17日晚間8點開放官網預購，24日正式開賣，5大電信業者也公布預購方案與相關優惠，本文用一張圖帶你快速了解預約時間與方式。

中華電信

中華電信表示，iPhone 13全系列5G機型限量網路預約，活動自9月16日14點起至18點止。另外，只要於中華電信預約網站登記iPhone13系列新機，9月22日前至網路門市完成申辦精采5G月繳1399以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69950點（1點等於1元）。

中華電信同時宣布，iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點，在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。

遠傳電信

遠傳電信則公布，今（15日）上午11點起開放在遠傳網路門市、遠傳心生活APP線上預約登記，遠傳推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金$1000元、「遠傳心生活APP」用戶再送2000遠傳幣，還有機會將Apple AirPods（市價$5290元）帶回家。

台灣大哥大

台灣大哥大預購時間則與蘋果相同，17日晚間8點於實體、網路門市與電商myfone購物、momo購物網，全通路開放iPhone 13系列新機預購，9月24日正式開賣。

台灣大表示，只要到實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，僅需預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3000元momo幣。9月30日前在台灣大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

台灣之星

台灣之星方面，即日起開放消費者預留資料，台灣之星強調，本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料（姓名/身分證字號/聯絡電話）、申辦類型（新申辦/攜碼/續約）及選擇離你最近的門市，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 13的即時資訊，以利後續預購與申辦。

除此之外，台灣之星表示，VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，可享台灣之星預購限定「Anker真無線藍芽耳機（原價$5490）半價（$2790）搶購資格」優惠，用新iPhone盡享高品質影音娛樂體驗。

亞太電信

亞太電信方面，9月17日中午12時起於官網開放iPhone 13系列新機線上預約登記，凡於活動網頁留下姓名、電話等基本資料，預約成功者，可於申辦取機時獲得專案價現折1000元的早鳥優惠折扣。