155榴砲射擊瞬間，威力強大令人震撼。（軍聞社提供）

M60A3戰車快速機動至戰術位置，阻殲來犯之敵。軍聞社提供

漢光37號演習進入第3天，第一作戰區今日結合作戰進程，於五德訓場實施「聯合反登陸作戰操演」，以敵登陸作戰進程為想定，驗證聯戰指管機制、火協作業及聯合火力運用等訓練成果，在清晨響起的陣陣轟隆巨響中，展現島上官兵精實訓練的成果及捍衛國家安全的決心。

此次聯合反登陸作戰操演上午6時於五德訓場登場，出動120迫砲、81迫砲、105榴砲、155榴砲、M60A3戰車、CM-23甲車等主戰裝備參演，官兵依防衛作戰進程，實施反舟波射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並以各式輕重兵器進行防護射擊，阻敵登陸。

第一作戰區表示，透過此次操演能讓官兵充分了解作戰任務，熟悉戰場環境，落實作戰計畫與戰場經營作為，並從中發掘窒礙，達到「為戰而訓，戰訓合一」目標，使每位官兵均能融入戰場景況，培養作戰能力，藉由扎實訓練，提升部隊戰力，建構優質勁旅。