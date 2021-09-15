中華電信宣布將於明（16日）下午2點起至6點開放iPhone 13全系列5G機型（iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 and iPhone 13 mini）限量網路預約，並舉辦「iPhone 13全系列線上預約返購」抽獎，特別包裝20萬豪禮寵愛果粉。

中華電信表示，本月22日前至網路門市完成申辦精采5G 月繳1399以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 6萬9950點（1點等於1元、1名）、最搶手的iPhone 13 Pro 128G（1名）、iPhone 13 128G（1名）及Hami Point 6995點（10名），共13個大獎。

中華電信同時宣布iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點，在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。為了滿足廣大果粉的期待，即刻起，加入及綁定中華電信LINE官方帳號（ID:@chtemome），立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。