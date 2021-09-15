衛福部嘉義醫院院長黃德元致感謝狀感謝台灣民眾黨嘉義市黨部捐贈快篩劑。（台灣民眾黨嘉義市黨部提供）

台灣民眾黨嘉義市黨部今天捐贈100組抗原快篩劑給衛福部嘉義醫院，由院長黃德元代表受贈，黃德元表示，嘉義醫院身為防疫專責醫院，負責各項防疫公醫任務，感謝台灣民眾黨及各界用實際行動協助經濟弱勢的病患及家屬。

台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁、民眾黨嘉義市西區服務處主任王冠鈞、嘉義市體育會足球委員會主委蕭嘉農，15日共同捐贈快篩試劑，協助弱勢民眾對抗疫情，讓第一線醫護人員安心防疫。

吳亭蓁表示，當前防疫政策下，經濟弱勢病患入院進行部分診療檢查或門診手術，甚至到護理之家探病，都需自費完成快篩檢驗，台灣民眾黨此次與部立嘉義醫院合作，推動弱勢長者就醫快篩專案，藉由募資捐贈，希望能減輕病患篩檢費用的負擔。

吳亭蓁說，她自己也是醫師，深知疫情期間醫療人員的辛苦，非常感謝第一線醫護團隊，以及其他堅守崗位默默付出的防疫人員用生命守護台灣。

王冠鈞指出，受新冠疫情衝擊，弱勢者更窘困，中秋佳節將近，希望透過這次捐贈快篩行動，讓病友們能第一時間接受醫治，也藉此拋磚引玉。