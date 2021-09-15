台灣民眾黨嘉義市黨部今天捐贈100組抗原快篩劑給衛福部嘉義醫院，由院長黃德元代表受贈，黃德元表示，嘉義醫院身為防疫專責醫院，負責各項防疫公醫任務，感謝台灣民眾黨及各界用實際行動協助經濟弱勢的病患及家屬。
台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁、民眾黨嘉義市西區服務處主任王冠鈞、嘉義市體育會足球委員會主委蕭嘉農，15日共同捐贈快篩試劑，協助弱勢民眾對抗疫情，讓第一線醫護人員安心防疫。
吳亭蓁表示，當前防疫政策下，經濟弱勢病患入院進行部分診療檢查或門診手術，甚至到護理之家探病，都需自費完成快篩檢驗，台灣民眾黨此次與部立嘉義醫院合作，推動弱勢長者就醫快篩專案，藉由募資捐贈，希望能減輕病患篩檢費用的負擔。
吳亭蓁說，她自己也是醫師，深知疫情期間醫療人員的辛苦，非常感謝第一線醫護團隊，以及其他堅守崗位默默付出的防疫人員用生命守護台灣。
王冠鈞指出，受新冠疫情衝擊，弱勢者更窘困，中秋佳節將近，希望透過這次捐贈快篩行動，讓病友們能第一時間接受醫治，也藉此拋磚引玉。
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