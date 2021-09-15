中國外交部網站15日下午消息，中國外交部副部長樂玉成14日會見俄羅斯駐華大使杰尼索夫，就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見，樂玉成透露阿富汗局勢發生重大變化以來，中俄一直保持密切溝通。杰尼索夫表示，確保俄中新時代全面戰略協作夥伴關係行穩致遠，

樂玉成表示，近期，習近平主席同普丁總統相繼舉行視訊會晤、通電話，共同出席東方經濟論壇和金磚國家領導人會晤，為兩國關係發展布局定調，也為國際社會抗擊疫情、提振經濟指明了方向。阿富汗局勢發生重大變化以來，中俄一直保持密切溝通，雙方立場高度一致。

兩國元首上個月通話時，就阿富汗問題深入交換意見，達成新的重要共識。中方願同俄方及地區各國採取協調行動，廣泛凝聚共識，為推動阿富汗和平重建，維護地區和平安寧共商大計、共謀良策。

杰尼索夫表示，在兩國元首的引領和推動下，俄中關係和各領域合作保持蓬勃發展勢頭。雙方有效應對新冠肺炎疫情挑戰，兩國人民傳統友誼不斷加深，俄方對兩國關係發展成果深表滿意。

杰尼索夫說，俄駐華使館願與中國外交部一道，全力落實兩國元首共識，就雙多邊重大問題保持及時溝通和密切配合，確保俄中新時代全面戰略協作夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國人民。