夏日天氣炎熱，實在很難忍住不開冷氣，一名網友透露，家裡面的冷氣開整天，早上開樓下的、晚上開樓上的，這期電費要4000元，讓他看到嚇了一大跳，也不知道這樣到底算不算貴？引發網友討論，多數人認為這樣根本超級便宜。

一名網友近日在PTT上發文表示，最近收到電費通知單，拿去繳錢卻發現，2個月的電費總價竟然要4000元，讓他差點嚇死，因為平日只有2人會在家裡面，假日則是4個人，不知道四口之家的電費這樣到底貴不貴？

原PO也分析自己的用電習慣，除了冰箱是固定開著不會關掉，家中的2台電視都會固定開起來看，2台電腦則是開一整天，冷氣則是整天都會開，不過是早上開樓下那台，晚上開樓上的，不會同時開；而熱水器只有洗澡時才會開，但這樣要4000元讓他實在很納悶，也不知道這樣算耗電嗎？

許多網友見狀忍不住直呼太便宜了，「很便宜，我家大概會落在8000元左右」、「實在有夠客家」、「覺得7、8月電費4000元算省了」、「我家四人12000元給你參考」、「我一個人電表分上下兩樓都超過4000元了」、「便宜到炸裂」、「很省啊，我3口之家，都要3400元」、「冷氣平常白天也有開，那還好吧！」