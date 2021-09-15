台北市規定騎樓可烤肉，但張口吃必須進家門，遭網友砲轟政策「假掰到不行」，根本是「九品芝麻官」方唐鏡翻版？北市副市長黃珊珊今日強調，北市府向來只規範群聚行為，而非烤肉本身，且騎樓屬戶外空間，依中央指令就是要戴口罩，即使改成煮火鍋也是同樣道理。

有關北市烤肉防疫指引，黃珊珊在防疫記者會上澄清，一般公共場所沒有開放烤肉，歷年來都是如此，只有在中秋節時會例外開放河濱公園，但今年已決定不開放，也就是全北市的公共場域都不開放烤肉，這才是重點，重點是群聚不是烤肉。

黃進一步指出，她昨天回答得很清楚，就是回到中央二級管制室內、室外的規範，在任何地方，只要是戶外都必須戴口罩，不管在騎樓做任何事情都要戴口罩，重點也不是民眾是否有在騎樓烤肉，而是騎樓本身屬於戶外空間，本來就該戴口罩。

黃表示，至於私人領域，包括民眾家裡的屋頂、陽台、社區中庭，該社區也會有自己的規範，即使今日改成吃火鍋也是同樣。她也重申重點是群聚、並非烤肉，市府都是在規範群聚行為，並非規範烤肉本身，重點是民眾要保持社交安全距離，畢竟今日還有本土個案，呼籲民眾減少群聚，也不鼓勵在戶外、陽台等處烤肉。