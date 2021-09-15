新北中信特攻籃球隊建軍第一年，目標打造震撼籃壇的「新黃金世代」！今日球隊首度舉辦球員見面會，邀請李學林、阿巴西、謝亞軒出席並且暢談未來展望，接下隊長任務的李學林帶頭喊話，「過去我穿6號球衣待的每一隊都曾拿過冠軍，來到中信特攻繼續選6號，也希望能沿襲這個傳統，享受奪冠的喜悅。」

經驗豐富的李學林加入中信特攻，擔任球隊最倚賴的指揮官，他分析中信特攻陣容雖然年輕，但可塑性高且充滿無限可能，「我希望能夠以身作則帶領這群學弟們，了解職業球員應有的態度，並幫助他們以最快的速度步上軌道，在比賽中也能夠迅速進入狀況。」

中信特攻有「黃金世代最強主控」李學林率隊，搭配新世代大物新秀匯聚，第一年即霸氣喊出「總冠軍」目標！有超級新人之稱的「黑豹」阿巴西，帶著他不可限量的天賦及驚人爆發力，將成為中信特攻的重量級核彈頭，他在見面會上分享從學生轉變成職業球員，需要更高的自我要求，「包括飲食等等生活小事都要格外注意，以前我很喜歡吃速食店，但現在我都儘量不吃油膩食物，以健康取向為第一優先。」阿巴西表示。

與阿巴西一樣成為特攻新鮮人的謝亞軒，也提到成為職業球員之後，對於未來規劃的眼光與心態也相當重要。謝亞軒說：「以前學生籃球員會比較在意眼前的成績表現，但現在身份不一樣，除了訓練時自我要求會提高外，訓練後的保養、拉筋伸展等等也會更確實，希望能夠延續更久遠的球員生涯。」

年輕世代中最受矚目的「神射手」謝亞軒，蓄勢待發要在T1職業舞台全面開火，證明自己的能耐，他更把老大哥李學林當作榜樣，「學林哥打到個階段仍然相當有競爭力，並且身體狀態維持很好，他的訓練態度與精神都值得我們學習，希望我也能像學林哥一樣，在籃球場一直奔馳下去。」

身為球隊新生代成員，謝亞軒認為籃球能有效深入年輕族群，和球隊想傳達的反毒理念互相結合，「我們球隊有這麼具有正面意義的理念，讓我覺得更有在球場上努力打拼的動力。我們都知道毒品是危害社會的東西，所以很希望能透過在球場上的影響力，告訴大家要遠離毒品。」

阿巴西則分享英文隊名取作DEA很激勵人心，「DEA是美國緝毒局的簡稱，也是全球相當有名的特勤組織，裡面的成員每個人都很厲害，到世界各地出任務、殲滅毒梟，也可以團隊配合行動，跟籃球隊很像，須靠團隊一心朝共同目標前進，才能打出好的成績，所以也希望我們中信特攻第一年，能夠用很強的表現證明自己。」