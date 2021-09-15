吳東諺天天灌啤酒，犒賞自己。（年代提供）

白家綺和老公吳東諺婚姻甜蜜，但兩人上《聽媽媽的話》爆料家事難協調。吳東諺寵愛兒子「斗宅」無極限，晚安曲隨兒子點歌，一首接一首，唱完已經凌晨2點，讓白家綺十分火大。且吳東諺天天小酌，就算工作回家已凌晨，隔天一早就要工作，他仍會抓緊時間喝個3、4瓶，連哄完小孩準備要入睡，他還要「彈」起來喝。

吳東諺解釋那是犒賞一天辛勞的方式，白家綺氣得質問：「所以你現在是每天都要？」主持人小禎一聽樓歪，認為白家綺暗指房事，要她別隨便省略字句，白家綺竟加碼爆料：「現在是他每天都要，我不想耶！」

白家綺身為4寶媽，自認「育兒老手」，常常不放心老公帶小孩方式，但吳東諺認為老婆瞎操心且不信任他。白家綺立刻舉證反駁，她說在教訓兒子時，吳東諺只要看到兒子被罵，就會用溺愛的口吻大呼：「斗宅好可愛喔！」不僅讓她威嚴全失，兒子更是完全爬到老公頭上。

一次吳東諺哄「斗宅」入睡，唱晚安曲，兒子因為精神好不想睡，瘋狂點歌，吳東諺對兒子說：「好喔，這是最後一首了喔！」沒想到白家綺再打開房門，父子倆還在唱歌，且已凌晨兩點了，讓她火大至極。來賓哈孝遠聽完忍不住問吳東諺：「你是不是在圓自己的歌手夢啊？」

吳東諺天天喝啤酒的習慣也讓白家綺頗有微詞，夫妻倆雖生活習慣大不同，但都會為彼此讓步，互相體諒包容，因此婚姻越來越甜蜜，兩人近日也攜手合作電影《影子背後》，白家綺吃醋老公在戲裡和別的女演員有吻戲，哈孝遠卻羨慕不已，轉頭對吳東諺說：「你好爽喔，可以正大光明在老婆面前親別人！」笑翻大家。以上內容將於19日晚9點在年代MUCH台播出。