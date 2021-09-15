經歷了2個多月的全國三級警戒，國內新冠肺炎疫情終於趨緩，但近來胃腸肝膽科門診患者人流大增，醫師推測原因出在疫情期間民眾心情緊張、焦慮、壓力大，進而影響胃腸健康。營養師建議，如果有腸胃症狀，可以從飲食著手，善用3原則選擇水果，促進腸道健康，又能保持好心情。

根據今年5月發表在《神經腸胃病學與動力》期刊的調查，疫情爆發後（2020）民眾出現腸胃不適的情形比過去（2019）增加了12.9％，包括消化不良、排便不順、腹痛、胃灼熱或類似腸躁的症狀。日本今年也發表一項調查結果，疫情期間有11.9％受訪者自覺腸胃狀況惡化。

台大醫院內科部胃腸肝膽科醫師曾屏輝表示，疫情打亂了所有民眾的生活，對腸胃科醫師來說並不樂見這樣的情形。他表示，疫情期間民眾長時間待在家哩，看著疫情新聞難免緊張、焦慮、壓力，導致交感神經興奮；加上缺乏運動導致副交感神經變差，而副交感神經是幫助腸胃蠕動的重要推手，導致消化不良、胃食道逆流、便祕等。

根據衛福部統計，每年因腸胃及消化困擾而就醫的人數高達470萬人。曾屏輝表示，很多胃腸疾病都找不到好的病因，只能透過觀察危險因子去緩解，目前已知「腦腸軸線」也就是大腦和腸道會互相影響，消化不好的時候心情就憂鬱，活動減少而再度影響消化，形成惡性循環。

該如何打破這個惡性循環？曾屏輝提醒，疫情解封之際，吃完飯記得出門走一圈；董氏基金會營養師莫雅淳則建議，避免高油高糖食物外，也可以多吃高膳食纖維、富含酵素，以及低腹敏的水果。

莫雅淳進一步說明，富含膳食纖維的食物都含有大量的益生質，如芭樂、奇異果、番茄、柳橙、百香果、甜桃等，益生質是腸道益生菌的營養來源，有助維持菌叢多樣化及生態平衡，利於調節情緒、緩解便秘；而水果酵素有助於蛋白質食物消化吸收，如鳳梨、木瓜、奇異果等，可減少胃部刺激引發的不適。

另外，食物中特定類型碳水化合物「FODMAPs（腹敏）」可能造成腸胃道敏感，尤其腸躁症患者攝取過多FODMAP時，易發生食物無法在小腸被完全吸收而直接進入大腸，而造成腹瀉、腹脹、腹痛，莫雅淳建議挑選低腹敏水果，如木瓜、柑橘類、奇異果、檸檬、葡萄柚、草莓、番茄、百香果、火龍果、鳳梨、香瓜、哈密瓜、蔓越莓、藍莓、覆盆子、楊桃、榴槤、葡萄、香蕉（生）等。