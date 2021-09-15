警察局第六分局長蔡元戎（右）拜會轄區大學，東海大學校長王茂駿提出校園宿舍安全、學生安全駕駛意識提升等議題。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局長蔡元戎率團隊到僑光科技大學、逢甲大學及東海大學拜會，交流校園及交通安全等議題。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區多所大學關切校園及交通安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

西屯區是台中市大專院校匯集重鎮，針對文教區的校園安全，台中市警察局第六分局長蔡元戎與交通組、偵查隊及轄區派出所前往轄內僑光科技大學、逢甲大學及東海大學拜會，與3所大學校長關切校園及交通安全等議題，為加強學子交通安全觀念，警方將舉辦機車安全駕駛訓練、大型車內輪差體驗活動，守護學生行的安全。

警察局第六分局長蔡元戎上任後馬不停蹄，奔走轄區校園掌握維安情況，也與校方舉辦座談會，傾聽校方建議，解決問題盼快速奏效。

逢甲大學校長李秉乾向警第六分局提出的意見，包括校園鄰近熱鬧的逢甲商圈，該商圈是大台中門面之一，攸關市政推動形象，尤其對文華路、逢甲路口等商圈周邊的交通整理更應高度重視。

僑光科大校長余籲請警方協助校園安全環境檢測評估；東海大學校長王茂駿針對校園宿舍安全、學生安全駕駛意識提升等，希望學子能有更多交通安全知識保護自己行車安全。

蔡元戎指出，為防制大學生交通事故，警察局第六分局提供校方實際交通事故案例及相關宣導影片，讓學生觀看以達警惕效果，並協助辦理機車安全駕駛訓練、大型車內輪差體驗活動等。

「維護校園安全是全民共識」，蔡元戎強調，也是警方高度重視的工作，藉由座談讓各大學了解警方守護校園的決心，打造溝通聯繫平台，意見建設即時通，讓學生擁有安全健康的學習環境。