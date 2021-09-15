桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃勤公司20餘歲機艙女清潔員確診，市府公布足跡包括全聯龜山文化店和家樂福桃園文德二店，桃園市長鄭文燦15日表示，其足跡大部分都在雙北，已通知2地衛生局接手複查，目前也高標準匡列職場和家庭45人，因是Delta病毒，感染源還不能判斷，要更徹底疫調，桃勤339位員工也全部採檢，華膳人員也將安排採檢。

鄭文燦說，桃園15日新增一名本土個案，為龜山20多歲的女性（案16213），是桃勤公司機艙清消人員，公司每周都會安排快篩，她7日快篩陰性、14日呈現陽性，到醫院PCR檢測確診、Ct值14，已匡列職場39人、家人4人和朋友2人隔離採檢中。

鄭文燦說，指揮中心特別說明該案是Delta病例，要高標準快速處理，下午也同步安排桃勤公司339位員工採檢，華膳機務人員也要採檢，強調感染源還不能判斷，要更徹底疫調，因應桃勤公司員工確診事件，會跟交通部和機場各單位如桃機公司、華儲公司等，執行防疫總體檢，檢查每個動線像是人員隔離動線或貨物進出動線等，機艙清消人員是否有環境汙染因素也要更徹底調查。

市府也公布女清潔員足跡包括全聯龜山文化店和家樂福桃園文德二店，鄭文燦說，已經針對她活動史跟足跡執行第一輪疫調，「她大部分足跡都在雙北！」，市府已將疫調結果通知雙北衛生局接手後續複查，希望最短時間跨縣市合作，將風險降到最低。

鄭文燦強調，國境防疫非常重要，他已多次喊話希望機場完成疫苗接種，目前機場五類人員包括機組員、管制人員、防疫車隊、第一線工作人員、機場貨運站共4萬2827人，其中4萬0859人員完成第一劑接種，3萬1763人完成第二劑，但仍有8966人還沒到間隔或未完成第二劑接種，希望中央專案配賦疫苗，確保機場防疫安全。