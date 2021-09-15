一名男網友在網路分享自身經歷，他透露自己在台積電工作5年，年薪達250萬元，但上月向公司提出辭呈，找到新工作後，沒想到年薪從原本最多250萬掉到僅剩130萬元，令他十分懊悔，直呼自己做了腦殘的決定，並呼籲想從台積電離職的網友，千萬要在裡面待好待滿，「因為你嫌棄的工作是別人夢寐以求的榮譽」。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》指出，他畢業自台灣大學，退伍後就進入台積電工作，這一做就是5年，年薪從150萬一路爬到250萬元，職等也從31一路升到32，但為了想換新環境，在還未找到新工作的情況下，上月向主管提出辭呈。

原PO說，這幾天好不容易找到新工作，卻發現換算下來，年薪只有110至130萬上下，令他十分懊悔，後悔自己做了腦殘的決定，「結論就是，只要你能進去台積電，拜託在裡面待好待滿，你嫌棄的工作，是別人夢寐以求的榮譽」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「你現在嫌棄的可能也是某部分人追求的」、「人生不是只有錢」、「窮人家孩子眼中的榮譽，富家子弟眼中的恥辱」、「自己的選擇，就得承擔後果」、「不是應該先找好再離職？這樣真的太衝動了，沒先打聽外面行情？」