新竹市長林智堅提出竹竹合併倡議後，昨（14）日總統蔡英文首次到新竹市跑行程，力挺新竹合併的民進黨團總召柯建銘也一路緊跟。對此，國民黨立委賴士葆直言，這3個人神速在新竹同框，幾乎就已經開始輔選了，要為林智堅搏版面。

蔡英文昨天先後參觀位在竹科的太空中心與新竹市華德福實驗幼兒園，柯建銘一路上黏條條。賴士葆今日在臉書表示，昨天蔡英文、柯建銘、林智堅三個人神速在新竹同框，其實就是肯定林智堅，為他的政策背書、為他搏版面，形塑他就是未來直轄市長的最好人選，為林智堅得以無縫接軌延續政治生命。賴士葆直呼，這件事太有效率了，民眾不禁感嘆為何台灣最迫切需要的疫苗採購效率奇差無比，還輸給民間團體。

對於蔡英文說合併問題要考慮民意、法制面的配套、還有審慎嚴謹的討論，賴士葆想問，這事情民進黨已經表示水到渠成，要全力促成修法，新竹合併升格直轄市的事情要跟誰進行嚴謹的討論，還有討論的空間嗎？連過去幾次重大政策被代表最高民意的公投否決，蔡政府對公投結果都不予以理會，還侈談尊重民意；另外，反對進口美國萊豬、反對蓋接收站保護藻礁這些重大政策，蔡政府哪一次傾聽主流民意？

蔡英文總統（中）在林智堅（右）拋出合併議題後，14日首次到新竹市，她說，希望因為合併來促進區域發展，但要考慮法制面的配套措施，必須審慎的評估。左為立委柯建銘。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）、新竹市長林智堅（右）、立委柯建銘14日一同參訪全新的新竹市華德福實驗幼兒園。（陳育賢攝）

賴士葆指出，明年的選戰，林智堅很急著拋議題，說若不提出人生會有遺憾，急著表態參選，毫不避諱這是量身訂做的自肥，民進黨樂見其成，人口數不足的法制問題還沒解套，柯建銘立刻表示年底前可以完成修法為林智堅排除障礙。賴士葆則酸說，一直以來民進黨視修法如無物，為特定人或事修法易如反掌，不過就是舉手表決就成了。

賴士葆說，沒有人敦促林智堅非選不可，但他自導自演自，唱嚴肅的國土規劃議題，與個人生涯規劃畫上等號，理所當然享受民進黨給他全力資源和協助。賴士葆痛批，「林智堅道地政客的嘴臉」，認為不該一人倡議、一黨呼應，這事就定調，茲事體大，且看不出有任何急迫性，為什麼不縝密的規劃等到2026再推動，林智堅自己倡議，成為受益者，搶奪位子、資源，無所不用其極。