澳洲當局表示，由於新冠疫苖接種率達到新的里程碑，對雪梨市Delta疫情最嚴竣的12個郊區、超過200萬人實施的宵禁措施將於周三夜間解除，但目前不會放寬更多封鎖限制。

根據官方說法，雪梨所在的新南威爾斯州80%的成年人口已經至少接種過一劑新冠疫苗，而完整接種兩劑的成年人口比率目前達到48%，高於全國平均值43%，但仍遠低於為啟動解封所設下的7成接種目標。

為了遏阻Delta變種病毒引爆的新一波疫情擴散，這個澳洲人口最多的州在3個月前實施嚴格的封鎖措施。隨著疫苖接種加速普及，該州政府預期將在下個月中旬達到7成的完整接種目標，並在成人完整接種率進一步升高至8成時放寬更多限制。

新南威爾斯州長Gladys Berejiklian提出警告表示，一旦該州的成人完整接種率達到70%時，未接種疫苗的人出入任何公共場所都是違法的，而完整接種疫苗的人將擁有更多自由。她表示：「這是非黑即白的事，如果你沒有接種疫苗，你就不能進餐廳、不能去咖啡館」，她敦促尚未接種疫苗的人盡快接種。

澳洲Delta疫情的重災區新南威爾斯州周三報告單日新增確診數為1,259人，較周二的1,127人小幅增加，其中大部分在雪梨市。此外，單日染疫死亡人數為12人。

其相鄰的維多利亞州周三宣布單日新增病例數連續第二天下滑，為423例，且由於第一劑接種率已經接近70%，比計畫提前一周左右達到，因此將放寬部分旅行和戶外運動限制措施。除了其首府墨爾本延長封城措施，維多利亞州大部分城鎮都在上周解除了嚴格的居家令。