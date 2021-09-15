中和分局長李建廣表揚有功行員。（警方提供）

永和分局長陳保安表揚有功行員。（警方提供）

新北市警察局9月警政工作會報因疫情暫緩，原安排公開表揚銀行攔阻詐騙有功行員也無法舉行，因此警察局指示各警分局分局長親赴轄內各銀行，將獎座頒給有功行員，除感謝銀行配合警方作為，同時增進與金融機構合作關係。

海山分局8月分轄內金融機構協助攔阻詐騙共5件，攔阻詐騙金額達137萬2660元，海山分局長李忠萍今（15）日至中國信託新板特區分行、國泰世華板東分行、國泰世華埔墘分行、統一超商埔墘店、統一超商聖多店表揚有功行員及超商店員，頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功單位主管以及受獎人員義行。

中和分局長李建廣分別表揚國泰世華商業銀行雙和分行、聯邦商業銀行北中和簡易型分行、中國信託商業銀行板和分行、中和國光街郵局的行員，受獎行員通報警方查察，因而成功攔阻260萬元免遭詐騙。

永和分局8月間共攔阻3件詐騙，攔阻詐款600萬元，分局長陳保安至台灣銀行新永和分行、中國信託商業銀行雙和分行、國泰世華商業銀行永和分行贈送獎座與禮卷，感謝阻詐有功的金融機構人員。